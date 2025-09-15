SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı birer birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde gündem ‘şaibeli kurultay’ davasıydı. Bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde gerçekleşen davada karar açıklandı. Duruşmanın 24 Ekim’e ertelenmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından herkes, 21 Eylül’de yeniden kurultaya gidecek olan CHP’nin bundan sonra ne yapacağını merak etmeye başladı. CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş’ın avukatı 22. Olağanüstü Kurultayının durdurulmasını talep ederken, söz konusu kurultayın akıbeti mahkemenin 24 Ekim’de vereceği karara bağlı...