SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinde 15 Eylül paniği başladı. Soruşturmalar ile belediyelerindeki kirli yolsuzluk çarklarının ortaya döküldüğü partide, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonucu gerilim tırmandı. Parti içinde kavga büyürken CHPli eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Özel ve yönetimini hedef aldı. CHP’ye oy veren milyonlarca kişi İBB’ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu. Kimse aptal değil ifadelerini kullandı.