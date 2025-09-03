SON DAKİKA… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazında 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katıldı. Ancak bir daha karaya çıkmadı. 24 Ağustos’tan bu yana haber alınamayan Svechnikov’un bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Sır olayla ilgili sayısız iddia ortaya atılırken, Svechnikov’un boğulmayı karaya çıkma ihtimaline karşı Boğaz’daki tüm kamera kayıtları incelemeye balındı. Dünya rekortmeni olan Rus yüzücünün ailesinin 11 gün sonraki hamlesi ise şaşırttı! İşte detaylar…