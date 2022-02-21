Son Dakika | Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Putin'le Biden her an bir görüşme gerçekleştirebilir... / 21.02.22

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransız lideri Emmanuel Macronun dün yaptığı zirve açıklamasının ardından sessizliğini koruyan Rusyadan bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin yaptığı açıklamada Putinle Biden Her an bir görüşme gerçekleştirebilir sözlerine yer verdi. Ancak Kremlin, Macronın iddia ettiği zirve için henüz çok erken olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Rusya, ABD istihbaratının ölüm listesi iddialarını da kesin bir dille yalanladı. İşte haberin ayrıntıları...