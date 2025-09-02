SON DAKİKA... Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de devam eden soykırıma sessiz kalmadı. İsrail zulmüne karşı tavrını en net şekilde ortaya koyan Türkiye’nin bu ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu’ndaki gündemi Gazze olacak. Soykırımın sona ermesi yönünde birçok uluslararası girişime öncülük eden ve aktif diplomasisiyle gerçekleri dünya gündeminin üst sıralarında tutan Ankara bu konuda dikkat çeken mesajlar verecek. Türkiye’nin, uluslararası toplumun Filistin’de soykırım uygulayan İsrail’i katliamlarını durdurana kadar tecrit edilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.