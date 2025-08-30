SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde kavga da kaos da bitmedi… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkları birer birer ortaya çıkan CHP’de gözler 15 Eylül’de yapılacak şaibeli kurultay davasına kilitlendi. Mutlak butlan kararı çıkması durumunda genel başkanlık koltuğuna yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının üzerini şimdiden çizdi! CHP’nin fondaş medyasına konuşan Özgür Özel’den ise Kılıçdaroğlu’na sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa’dan aday çıktığı dönemi hatırlatan Özel, bir dönem uğruna gözyaşı döktüğü genel başkanına anketler üzerinden yüklendi: O süreçte önem vermedik…