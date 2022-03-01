Sosyal medya devlerinden Rusya adımı: Twitter, Youtube ve Meta harekete geçti / 01.03.22

Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna savaşı 6. gününde. Rusyanın işgal girişimlerine karşı ABD ve AB peş peşe yaptırım kararları alırken; uluslararası bazı şirketler de yaptırımlara katılıyor. Bu kapsamda; Twitter, Youtube ve Meta da harekete geçti. Meta, Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnike Avrupa Birliği AB genelinde erişimi kısıtlayacak. YouTube, Rusyanın Ukraynaya saldırısı nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı. Twitter da Rusyada reklamları askıya aldı. İşte detaylar!