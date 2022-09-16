Sosyal medyadaki dezenformasyon ve nefret söylemi ile mücadele kapsamında Kaliforniyadan çok kritik bir adım geldi. Kaliforniya Valisi tarafından imzalanan ve ilk olma özelliğine sahip uygulama sonrası, sosyal medya şirketleri içeriklerin ne zaman ve nasıl kaldırıldığını ayrıntılarıyla açıklayacak. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya, sosyal medyanın toplumlarımızı ve temel değerlerimizi tehdit eden nefret ve dezenformasyon yaymak için silah haline getirilmesine seyirci kalmayacak. dedi.