Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme / 07.02.22

Son dakika haberi: A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç atlı programın bugünkü konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oldu. Başkan Erdoğanın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, Cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. dedi. Açıklamalarına devam eden Sözcü Kalın, Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. ifadelerini kullandı.