Son dakika… A Milli Takımımız, EURO 2020'de oynadığı 2 maçta da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Önce İtalya'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar ardından Galler karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle grupta şansını zora soktu. İlk 2 şansı kalmayan millilerin tek hedefi son müsabakada İsçivre'yi yenerek en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek. Ancak -5 averajımızın olması bu durumu da güçleştiriyor. Peki ne oldu da A Milli Takım turnuvanın en kötü futbolunu oynayan takıma dönüştü? Turnuvada neleri yanlış yaptık? Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan 10 madde ile başarısızlığın sebeplerini yazdı. İşte detaylar…