Spor Yasası'nda kritik düzenlemeler! Menajer olmak için 3 önemli kriter / 13.12.21

AK Parti, Spor Yasası ile ilgili düzenlemede sona geldi. Geçen hafta teklif ile ilgili toplantılar yapıldı. Teklif menajerlik sistemine çeki düzen getirecek düzenlemeler içeriyor. Menajer olabilmek için üç önemli kriter getiriliyor. İlk kriter Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İkinci kriter yasa ile yetkilendirilecek olan kurumlardan menajerlik sertifikası almak. Son kriter ise terör, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak. Bu şartları sağlayanlar menajer olabilecek.