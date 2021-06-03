"Suikast" operasyonu! Dakikalar kala silahlarla suçüstü yakaladılar / 03.06.21

İstanbulda 2018 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Crispino Giyim Mağazalarının sahibi iş insanı Ali Rıza Gültekin 57 Cinayetinin duruşması sonrasında Ali Rıza Gültekinin yakınlarına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen üç kişi; iki ruhsatsız silah ve 23 mermiyle suçüstü yakalandı. Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayına metreler kala silah ve mermilerin gizli bölmelerden çıkarıldığı araçlarında gözaltına alınan şüphelilerin suikast planı, dakikalar kala İstanbul Polisi tarafından önlendi.