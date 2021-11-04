Suikast talimatını verenlerin sicili kabarık / 04.11.21

Son dakika haberi... Türkiye’de yaşayan ‘Abdülhakim’ isimli Çeçen komutana suikast yapılması talimatını veren Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov’un sicilleri karanlık suikast girişimleriyle dolu. MİT’in deşifre ettiği 6 kişilik Rus casusluk şebekesinin lideri Bislan Rasaev’in talimat aldığı iki isim, yaklaşık 20 yılda 6 suikast girişiminin içerisinde yer aldı. Binlerce kilometrelik coğrafyada karanlık cinayetlerin talimatını veren Delimkhanov ve Dukuzov hakkında Interpol tarafından arama kararı bulunuyor.