Sümeyra Kavuncu: Ölüler âlemindeyim zannediyordum / 12.09.21

Sabah

İstanbul'da 7 aylık hamileyken Covid-19'a yakalanan ve durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alınan Sümeyra Kavuncu(30) doğumdan sonra 3 ay boyunca ECMO'ya (Yapay Kalp ve Akciğer Cihazı) bağlı kaldı. Verdiği mücadelenin sonucunda hayata dönen ve çocuklarına kavuşan Kavuncu, yaşadığı sürecin 'Ölüm gibi' olduğunu söyledi ve "Hiçbir şey hatırlamıyorum, sürekli rüyalar görüyordum. Kendimi ölüler aleminde zannediyordum. Ama doktorlarımız sayesinde iyileştim, kendimi mucize olarak görüyorum" dedi.