Süper Lig Avrupa'ya damga vurdu! Galatasaray bu listede ikinci sırada / 13.10.21

Sabah

Son dakika...Türkiye'de her dönem değişen ve gündemin ilk sırasına oturan yabancı kuralı tartışılmaya devam ediyor. Sezon başında değişen kuralla birlikte 8+3 modeline geçildi ve ilk 11'de 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu getirildi. Ancak bu değişen kurala rağmen Türkiye, yabancı oyuncu oynatma konusunda Avrupa'da başları çekiyor. Süper Lig'in yüzde 70'ini yabancı oyuncular oluşturuyor. En çok yabancı oyuncu kullanan takımların başında ise Galatasaray geliyor. İşte detaylar...