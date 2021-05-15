Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe... / 15.05.21

Son dakika haberi... Süper Ligde 21 takımın mücadele ettiği 42 haftalık tarihi yarışta perde kapanıyor. 81 puana sahip olan ve +2 gol averajıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son 90 dakikasını Göztepe ile İzmirde oynayacak. 81 puanla Beşiktaşın ensesinde yer alan Galatasaray, evinde düşme korkusunu atlatan Yeni Malatyasporu ağırlayacak. Sivasa yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 79 puanlı Fenerbahçe, ateş hattındaki Kayseriye konuk olacak. Saatler 22.15i gösterdiğinde şampiyonluğunu ilan edecek takımın taraftarları yeri göğü inletecek, kaybedenler ise gözyaşı dökecek... Sadece zirvede değil, düşme hattında da aynı coşku ve hüzün yaşanacak. İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden gelen son dakika haberlerinin detayları...