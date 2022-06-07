Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır / 07.06.22

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriyenin kuzeyine olası operasyona değinen Bahçeli, Türkiye bölücü teröre müsaade etmeyeceğini sınır ötesi ve sınır içinde kanıtlamıştır. Fitnenin başı yerinde koparılacaktır dedi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna sert sözlerle yüklendi, Kılıçdaroğlu, mertsen çık söyle. Aday mısın, değil misin? Neden susuyorsun, niye söylemiyorsun? Aday olacak yürek sende var mı? ifadelerini kullandı.