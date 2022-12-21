CHPdeki taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Maltepe Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, 1,5 yıl önce oğlunun arkadaşının 16 yaşındaki kız kardeşine tacizde bulunduğu gerekçesiyle 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Türkyılmazın cezasında 6da 1 oranında indirim yapılarak 15 ay 18 gün hapis cezası verildi. Ağabeyinin arkadaşının babası tarafından tacize uğrayan mağdur kız çocuğu, mahkemedeki ifadesinde yaşadığı tacizi anlattı. B.S.C, Bir şeye ihtiyacım olup olmadığı bahanesiyle taciz içerikli mesajlar attı dedi.