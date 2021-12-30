Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı / 30.12.21

Şırnakın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Meman Aşiretinin lideri Tahir Güvenin öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinçin HDP organizasyonuyla saklandığı, kaçırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmazın aile apartmanından saklandıktan sonra birlikte yakalandığı HDP vekilin kardeşi Abdullah Kaçmaz ifadelerine SABAH ulaştı. Kaçmaz : Miraçın evde sıkılmış ya da acıkmış olabileceğini düşünerek dışarı çıkardım. Beraber yaklaşık 100 metre uzaklaştıktan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yakalandık dedi.