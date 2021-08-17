Tahliye uçağından dehşete düşüren yeni görüntüler! ABD uçağı acil iniş yaptı! Tekerlekten insan bedeni çıktı... / 17.08.21

Sabah

Afganistan'dan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile kaçmaya çalışan Afganlar Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Uçaklara binemeyenlerin bazıları iniş takımlarına tutunarak ülkeden ayrılmak istedi. Washington Post, ABD’ye ait askeri taşıma uçağının tekerlek sistemlerinde sorun çıktığını, acil iniş sonrası yapılan kontrolde uçağın tekerleğinden insan bedeni çıktığını haberleştirdi. Öte yandan uçağın içinden çekilen yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Görüntü hayrete düşüren cinsten...