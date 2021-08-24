Taliban'ın ABD silahları planı ne? Afgan gazeteciden çarpıcı iddialar / 24.08.21

Sabah

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından başkent Kabil dahil birçok noktada kontrolü ele alan Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu. Taliban'ın, ABD'nin geride bıraktığı bu silahlar ile ne yapacağı günlerdir tartışılan bir konu haline gelmişti. Afganistan'da yaşayan gazeteci Ahmet Mengli Taliban'ın ele geçirdiği ABD silahları ile ilgili planını Ahaber ekranlarında anlattı.