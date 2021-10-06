Talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı! Şeyda Yılmaz böyle düşmüş / 06.10.21

Sabah

İstanbul Ataşehir'de rezidansta hayatını kaybeden belediye çalışanı Şeyda Yılmaz'ın ölümünden hemen önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yılmaz'ın iki kişiyle asansöre girdiği görülüyor. Ayrıca dava dosyasına göre, o gece iki kişinin daha olayın olduğu ofiste bulundukları ve bu kişilerin de kanında bir miktar kokain olduğu tespit edildi. Şeyda Yılmaz'ın ailesinin avukatı Merve Uçanok, "Şeyda intihar etmedi, intihar etmesi için hiçbir sebep yoktu. Aklı, sağlığı, keyfi, neşesi gayet yerinde bir kadındı. Hatta evlilik planları yapıyordu" dedi.