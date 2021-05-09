Tam kapanma bitince yola çıkacaklarla ilgili kritik uyarı! / 09.05.21

Son dakika... Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde tedbirler sürerken son verilere göre 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi ise hayatını kaybetti. Doç. Dr. Ümit Savaşçı salgınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, koronavirüs temaslılarında negatif çıkan testler sonrasında hastalanan kişilerle ilgili çok önemli son dakika uyarılarında bulundu. Ayrıca tam kapanma bittiğinde yola çıkacak, tatilden ya da ailelerinin yanından dönenlerle ilgili önemli uyarılar da geldi.