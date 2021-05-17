Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal / 17.05.21

Son dakika haberi... Tam kapanma dönemi bu sabah 05.00 itibarıyla resmen sona erdi. 1 Hazirana kadar sürecek kademeli normalleşme tedbirleri gündelik hayata pek çok kolaylık getiriyor. İçişleri Bakanlığı dün yeni normalleşme sürecini resmen ilan ederken bugün de Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı gerçekleşecek. Normalleşmede İki doz aşı yaptıran 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına sevinirken şehir içi toplu ulaşımı kullanmak için bir süre daha bekleyecek. İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal...