Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme / 14.05.21

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artıık Türkiyenin önünde 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşmenin olduğunu açıkladılar ve önemli sinyaller verdiler. Başkan Erdoğanın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Koca da yaptığı son dakika açıklamasında Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz dedi. İşte okullarda yüz yüze eğitim, esnaf ve sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına dair bilgilerle Türkiyenin kademeli normalleşme ve açılma takvimi...