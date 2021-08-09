Taraftarı heyecanlandıran iddia! "Ne De Jong, ne Costa! Beşiktaş..." / 09.08.21

Sabah

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Valentin Rosier, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ı da İstanbul'a bekliyor. Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, bir stoper ve bir de forvet için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili çarpıcı transfer bilgileri verdi. İşte son dakika haberinin detayları...