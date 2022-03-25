Tarihi eser kaçakçılığına bir yenisi daha eklendi! Müteahhit rüşvetçi çıktı / 25.03.22

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen ve aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürünün de olduğu 34 kişinin gözaltına alındığı tarihi eser kaçakçılığı operasyonun yankıları sürerken, yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Aydın Arkeoloji Müzesi’ndeki envanter sayımı ve herhangi bir eksik olup olmadığının tespiti için iki müfettiş görevlendirdi. Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Yıldız’ın 18. yüzyıla ait heykeli satmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Aydın Müze Müdürlüğü Koruma Kurulu tarafından inşaat öncesinde arazide tarihi eser olup olmadığını tespiti için yapılan sondaj çalışmasını yürüten müteahhidin arsa sahibi vatandaşlardan rüşvet istediği ve tarihi eser kaçakçılığının böyle ortaya çıktığı öğrenildi.