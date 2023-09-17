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Tarihi kayıtlara göre... Kerkük bir Türkmen şehridir / 17.09.23

Tarihi kayıtlara göre... Kerkük bir Türkmen şehridir / 17.09.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Tarihi kayıtlara göre... Kerkük bir Türkmen şehridir / 17.09.23

Sabah 10:09
02

Büyük bir garabet örneği / 17.09.23

Sabah 00:31
03

İBB’nin Boğaziçi İmar’ı kaçak güreşti / 17.09.23

Sabah 01:08
04

‘Fidan çukuru’ diye mezarını kazdılar / 17.09.23

Sabah 02:01
05

Vurguncu Yasemin’e uluslararası takip / 17.09.23

Sabah 03:07
06

FETÖ’cü psikiyatristten çocuklara hipnoz ailelere şantaj / 17.09.23

Sabah 03:44
07

Eğitimde yeni mülakat modeli / 17.09.23

Sabah 02:15
08

Tatil dönüşü facia / 17.09.23

Sabah 02:41
09

Prof. Dr. Özlü’den Eris varyantı açıklaması: Yasaklar ve maske yok / 17.09.23

Sabah 03:32
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