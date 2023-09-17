Irak Kerkük’teki merkezi ordu binasının Kürt siyasi partisi KDP’ye verilmesi kararı üzerine başlayan protesto gösterilerinin ardından geri adım atıldı. Kerkük, 1000 yıldır Irak coğrafyasında bulunan Türkmenlerin siyasi ve kültürel merkezidir. 1548’de Kerkük Sancağı’nın yüzde 90’ı Türkmen’di. 1910’larda ise Kerkük şehrinin yüzde 92’si Türkmenlerden oluşuyordu. İngilizler, Kerkük’ten “Türkmen şehri” diye bahsederlerken “Şehirde Kürt yoktu” derler ve Kerkük’ü “Irak’taki Türk şehirlerinin en büyüğü” olarak zikrederler