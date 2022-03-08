Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok / 08.03.22

Ayçiçek yağı üzerinde yapılan fiyat manipülasyonu sonrası vatandaşlar marketlere akın ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, yağda herhangi bir stok sorunu olmadığını açıkladı. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dün de ayçiçek yağı üretimi ve ithalatı ile alakalı tüm ilgili birimleri bakanlıkta toplayarak brifing aldı. Yapılan sunumlarda Türkiyenin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı ifade edildi.