Tarım Kredi Kooperatif Marketler fahiş fiyatları dengelemede başarılı olacak / 07.10.21

Sabah

Fahiş fiyatla mücadelede son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. Diğer yandan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin Başkan Erdoğan tarafından duyurulması ile birlikte vatandaşlar bin yeni şubeye ilişkin gelecek haberleri bekliyor. İşte Tarım Kredi kooperatifi marketlerine dair atılan adımlar, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve son dakika haberleri