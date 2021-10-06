Tarım Kredi Kooperatifi'nde fiyatlar ne kadar? İşte market ile arasındaki fark / 06.10.21

Sabah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Tarım Kredi Kooperatifi Mağazalarında, bilinen zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarıyla yapılan karşılaştırmada fiyatların daha uygun olması dikkat çekiyor. 10 temel ürünün fiyat karşılaştırmasında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki fiyatların zincir marketlere göre yüzde 5 daha avantajlı oldukları, lüks marketlerin fiyatlarıyla daha avantajlı olduğu görüldü. SABAH muhabirinin Tarım Kredi ve çok bilinen bir markette 11 ürünle ilgili yaptığı sorgulamada iki market arasında 29,49 lira fark çıktı