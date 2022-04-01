Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz / 01.04.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın 2022 yılı ilk çeyreği için 1.000 mağaza hedefini koyduğu Tarım Kredi Kooperatif Market, dün Mardin Artukluda 1.000inci mağazasını açarak hedefi yakaladı. Ramazanda vatandaşa kaliteli ve uygun fiyata ürün ulaştırmayı hedefleyen Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Şnin Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, Şu anda fabrikalarımız tam kapasite ile ürünleri tüketicilere yetiştirmek için çalışıyor. Son zamanlarda Türkiyede gıda arzında sıkıntı varmış gibi bir algı oluştu. Arz ve stok sıkıntımız yok, Türk çiftçisinin ürünü herkese yeter dedi. Yıldırım, şubelere gidemeyen vatandaşlar için ise Tarım Kredi ürünlerinin internet satışlarının kamu iştiraki PttAVM.com üzerinden yapıldığını söyledi.