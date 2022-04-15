Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz / 15.04.22

SABAH, Antalyada tarladan İstanbuldaki raflara süren sebze meyve yolcuğundaki artışları araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlara göre dalından koparılan bir domates yüzde 400 fiyat artışıyla sofralara ulaşıyor. Antalyada çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbulda fahiş karlarla satış yapıyor. Meyve ve sebze fiyatlarındaki astronomik artışların kendileriyle ilgili olmadığını söyleyen çiftçiler ise sebze ve meyvelerin yolculuğunda aracıların fiyat artışına neden olduğunu ve hatta kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. Ambarcı ve marketçiler de artan maliyetlerden şikayetçi.