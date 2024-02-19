Ankara’da sahip oldukları kuyumculuk firması üzerinden tefecilik yapan şebeke, kurdukları internet sitesi üzerinden “Bankadan icralık olanlara, kredi notu düşük olanlara kredi imkânı, kredi çıkmıyor diye artık üzülmeyin’’ şeklinde ilanlarla ağlarına düşürdükleri mağdurlara talep edilen paranın 10 katı faiz karşılığında altın satışı yapıldığı gösteren faturaya imza attırdıkları ortaya çıktı. Alınan muvafakatname üzerinden icra başlatan tefeciler, mağdurların maaşlarına el konulduğu ortaya çıktı. Şebeke bu yolla 212 mağdurdan 14 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği belirlendi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 4 kişide adli kontrol ile serbest bırakıldı.