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Tefeciden aldığı paraya ‘yanlışlık’ kılıfı! CHP’li Lütfü Savaş’a 32 milyon lirayı, 4 parça halinde “yanlışlıkla” göndermiş / 16.04.24

Tefeciden aldığı paraya ‘yanlışlık’ kılıfı! CHP’li Lütfü Savaş’a 32 milyon lirayı, 4 parça halinde “yanlışlıkla” göndermiş / 16.04.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Tefeciden aldığı paraya ‘yanlışlık’ kılıfı! CHP’li Lütfü Savaş’a 32 milyon lirayı, 4 parça halinde “yanlışlıkla” göndermiş / 16.04.24

Sabah 01:35
02

Bakan Yerlikaya duyurdu: Selektörle radar ikazı cezasına iptal! / 16.04.24

Sabah 02:20
03

Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: Türkiye'de iktidar tektir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir / 16.04.24

Sabah 05:52
04

49 terör şüphelisi gözaltına alındı / 15.04.24

Sabah 00:42
05

66 ölü, 8 bin 352 yaralı / 15.04.24

Sabah 00:42
06

Seçim molası bitti TBMM’de mesai başlıyor / 15.04.24

Sabah 00:20
07

Kardeşimi kendi parasıyla öldürdüler / 15.04.24

Sabah 01:37
08

Kosova’da Türk Ressamları Karma Sergisi açıldı / 15.04.24

Sabah 01:30
09

Vahşetin baş şüphelisi yakalandı / 15.04.24

Sabah 00:59
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