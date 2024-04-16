Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin eski Belediye Başkanı Lüftü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden aldığı 32 milyon liralık banka dekontlarına SABAH ulaştı. Belediyeye “İmar harcı” adı altında 4 parçada gönderilen 32 milyon liranın sahibi, parayı ‘yanlışlıkla’ gönderdiğini iddia etti. Yanlışlıkla gönderildiği iddia edilen 32 milyon TL’nin belediyenin hesabına girmesinden 15 gün sonra Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 29 Şubat’ta parayı iade etti. Dikkat çekmemek için anaparanın belediye hesabından gönderildiği, faizini ise belediyeye asfalt yapan müteahhitlere ödettirildiği ileri sürüldü.