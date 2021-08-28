Tehdit içerikli mesajlara 4 yıl isteniyor / 28.08.21

Sabah

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla daha önce iki yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Sinan Altıntaş, taciz ve tehditlerine devam ediyor. Altıntaş, çifti sosyal medya üzerinden yeniden ölümle tehdit etmeye başladı. Tatlıtuğ çifti, Altıntaş'ın tehdit ve tacizleri karşısında tekrar savcılığa başvurdu. Savcılık, şikayet sonrası Sinan Altıntaş'ın ifadesini aldı ve hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek