Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın kaleme aldığı “Burası Çok Önemli” isimli kitapta enerjide bağımsızlığın önünün nasıl açıldığı şu cümlelerle anlatıldı: Doğu Akdenizde daha aktif olmamız gerektiğini anlattığımızda bazıları Altyapı, gemi, para yok. ABD ve ABnin ne diyeceğini kestiremeyiz diye itiraz etti. Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız diye tehdit edildik. Kesinlikle geri adım atmadık. Hiçbiri kararlılığımızı engelleyemedi. Bu toplantılardan kısa zaman sonra, 15 Temmuzun hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinde olduğu ortaya çıktı