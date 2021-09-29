Tehlike çanları Karadeniz için çalıyor! Çok dramatik sonuçları olacak! Akıntıların yönü bile değişecek... / 29.09.21

Sabah

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre son 60 yılda Karadeniz'de yüzey suyu sıcaklığı 2 dereceye yakın arttı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, "Küresel ısınma nedeniyle yüzeyin altındaki soğuk ara tabakadaki su kütlesi ısınıyor. Isınma nedeniyle su kütlesinin ortadan kaybolduğunu tespit ettik. Bu durum, dramatik sonuçlar ortaya çıkaracak. Su kütlesinin ısınması nedeniyle Karadeniz'in bütün akıntı sistemi, ekosistem yapısı değişecek" dedi.