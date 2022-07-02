Tek yumurta ikizlerini hainlerin bombası ayırdı! Eşini aradı helallik istedi dakikalar sonra şehit oldu / 02.07.22

Tek yumurta ikizi Erkan Yiğit ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin işgal eden darbecilere karşı koyan Volkan Yiğit, darbecilerin attığı bomba sonucu gazi olurken, ikizi ise şehit düştü. Gazi Yiğit, O güne ait ilk aklıma gelen ve hiç aklımdan çıkmayan şey, uçağın attığı bomba, kulak çınlaması ve gözümün kararması, ardından ikizimi aramam. Keşke bende şehit olsaydım. Biz vatanımıza sahip çıktık, tek derdimiz vatanımızdı. Biz engel olmasaydık o zaman bizim çocuklarımız daha kötü bir yaşam sürecekti. Çocuklarımız öyle bir hayat yaşamasın diye Cumhurbaşkanımız Erdoğanın çağrısıyla darbeye direndik. İyi ki de meydanlara çıkmışız dedi.