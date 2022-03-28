Tekneyi makam aracı yapmıştı! İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi: "İstanbul nimet nimet" / 28.03.22

CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu, trafik sorununu çözmek için, deniz kirliliğini tespit etmek amacıyla çalışan tekneyi makam aracına çevirdi. Git gel 12 bin TL masrafı olan gemiyi İmamoğlu bugüne 256 kez kullanmış. Tüm bu kullanımların maliyeti 1milyon 612 bin 800 liraya ulaşmış. İmamoğlunun bu skandalına ise tepkiler peş peşe geldi. Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “İstanbullular bozuk otobüsleri itip, trafikte çile çekerken, Rumeli Hisarı’nda kendine köşk yaptıran CHP’li İBB Başkanı, trafik sorununu da belediyenin gemisini kendine tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin TL… Dediği gibi: ‘İstanbul nimet nimet’ ifadelerini kullandı.