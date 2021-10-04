Tekwando kursunda taciz skandalı! "Hareket gösterme bahanesiyle..." / 04.10.21

Sabah

Fatih'te 8 yaşındaki üç kız çocuğu, tekwando kursunda 50 yaşındaki eğitmenleri Emin D.'nın hareket gösterme bahanesiyle 3 yıldır kendilerini taciz ettiğini söyledi. Aileler soluğu karakolda aldı, minik sporcular pedagog eşliğinde yaşadığı dehşeti bir bir anlattı. Şüpheli Emin D, Fatih Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mağdur çocukların avukatı Barış Erbaş ise SABAH'a yaptığı açıklamada, "Yaşananları duyunca kanım dondu. Mağdur sayısı çok daha fazla ama şikayetçi olan 3 çocuk var şu an" ifadelerini kullandı.