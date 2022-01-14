TELE1 ekranlarında çirkin ifadeler! "Kur’an-ı Kerim beyin kilitlenmesine yol açıyor" / 14.01.22

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel’in 4-6 yaş Kur’an kursları için Ortaçağ zihniyeti ifadelerini kullanmasının ardından bir skandal da TELE 1 ekranlarında yaşandı. Merdan Yanardağ, 4-6 yaş Kur’an kurslarındaki Kur’an-ı Kerim eğitiminin beyin kilitlenmesine yol açacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Merdan Yanardağ’a tepki göstererek, “Ortaçağ zihniyeti sözünü kişisel söz gibi gösterip kapatmaya çalışsalar da işte bakış açıları. 4-6 yaş Kur’an kursları beyinde kilitlenmeye yol açıyormuş. Hiç şaşırtmadılar yine!” dedi