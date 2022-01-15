TELE1'de FETÖ skandalı! Evren Alankuş örgütün ekran yüzü çıktı / 15.01.22

Tele1’in ana haber spikeri Evren Alankuş’un daha önce FETÖ’nün kapatılan haber kanalında ekran yüzü olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise sözde muhalif kanalın ekran yüzü olan Alankuş, FETÖ’nün Fuat Avni’si Said Sefa’nın internet sitesinde de köşe yazarlığı yapmış. 17-25 Aralık operasyonlarından yaklaşık iki ay sonra da FETÖ kanalında Ekrem İmamoğlu’nu yayına çıkarmış. Alankuş’un yurtdışına kaçan FETÖ’cü hainlerle boy boy çekildiği fotoğrafları ve paylaşımlarını silip, sosyal medya hesabında temizlik yaptığı anlaşıldı.