Temizlik ihalesi karşılığında 3 milyonluk lüks rezidans! CHP'li başkanın rüşvet dosyasındaki detaylara SABAH ulaştı / 03.06.22

Çanakkalenin Çan İlçesinde irtikap ve rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHPli Belediye Başkanı Bülent Özün soruşturma dosyasındaki detaylara SABAH ulaştı. Çan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Başkan Özün şu anda oturduğu yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evi, bir temizlik firmasına verdiği ihale karşılığında aldığı ortaya çıktı. Başkan Özün evin tapusunu kendi üzerine yapmayıp, bir arkadaşının üzerine yaptığı belirlendi. Skandal olay, whatsapp yazışmaları ve HTS kayıtları ile deşifre oldu.