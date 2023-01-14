İsveç’in PKK/YPG destekçilerine verdiği destek, son aylarda giderek artan bir gerilimi de beraberinde getirdi. Son olarak başkent Stockholm’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan alçak bir eylem gerçekleştiren terör destekçilerine sert yanıt veren Türk makamlara hitap eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Bu olay İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliği için bir sabotajdır ifadelerini kullanmıştı. Tırmanan gerilimde bu kez bir Türk öğrenciye yapılan ayrımcılık gündeme geldi. Stockholm Üniversitesi’nde bir profesör, Türk öğrenciye attığı mesajla büyük tepki çekti.