Terör operasyonları PKK'nın yalanlarını çökertti! 'Üst yönetime kimse inanmıyor' / 19.09.21

Sabah

Başarılı ve kararlı nokta operasyonlarla PKK’ya ağır darbe vurulması, terör örgütünün yönetim kadrosunda paniğe neden oldu. Örgüt yöneticilerinden Fehmi Atalay’ın, terör örgütündeki çöküşü gizlemek için “Güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın” talimatı verdi. Ancak teslim olan bir örgüt üyesi; “Üst yönetimin ve PKK’nın yalanlarına artık kimse inanmıyor.” dedi.