Terör örgütü PKK'ya ilk kez insan kaçakçılığı soruşturması / 16.11.21

Son dakika haberler... PKK Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon ve soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Adalet Bakanlığı liderliğinde geçtiğimiz ay üst düzey güvenlik bürokrasisinin bir araya geldiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda örgütle mücadele masaya yatırılırken, örgütün özellikle çocuk savaşçıları sahaya sürmesi mercek altına alındı. Yapılan araştırmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK/YPG tarafından insan ticareti mağduru edildiği değerlendirilen 18 yaş altı 616 çocuğun dosyası inceleme altına alındı. Toplantıda örgüte İnsan Ticareti suçundan da soruşturma açılması gerektiği kararı alındı. Karar sonrası Şırnakta geçtiğimiz ay ikna yöntemiyle teslim alınan iki kız çocuğunun İnsan Ticaretine zorlandırıldıkları belirlenince ilk kez örgüt adına İnsan Ticareti suçlamasıyla soruşturma açıldı.