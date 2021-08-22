Terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Hepsi vuruldu / 22.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Suriye'nin Haseki kentine bağlı Til Temir kasabasında PKK-YPG'nin sözde karargâh binasına MİT'in verdiği koordinatlarla dün bir operasyon gerçekleşti. Harekatta terör örgütünün Suriye'deki tepe isimlerinden olan biri kadın 4 terörist öldürüldü. Toplantı binası yerle bir edildi. Öldürülen kadın terörist Sosin Birhat'ın Haseki'de birçok kez ABD'li üst düzey general ve diplomatlarla bir araya gelip toplantılara katılmıştı.