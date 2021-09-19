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7/24 Dinle Sabah Terör örgütüne operasyon üstüne operasyon! 15 terörist etkisiz / 19.09.21
Sabah

Terör örgütüne operasyon üstüne operasyon! 15 terörist etkisiz / 19.09.21

Sabah

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı "Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna  yönelik yapılan  J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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