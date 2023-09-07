PKK terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada örgütün Diyarbakırda para kasası olan güzellik salonu sahibi Gülşen Duran deşifre oldu. Tutuklu yargılanan ve iş kadını kimliğiyle tanınan Gülşen Duranın iki yüzlülüğü soruşturma kapsamındaki MASAK raporundan ortaya çıktı. Bir dönem Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan yardımcılığı, bir dönem ise Diyarbakır Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanlığı yapan Duranın, KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu Murat Yılmazın sevgilisi olduğu öğrenildi.